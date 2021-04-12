قائمة أكلات لفطور أول يوم رمضان 2021.. الوصفات كاملة

على مائدتك الرمضانية قدمي أشهى الأكلات الرائعة على فطور أول يوم رمضان، إليكِ أفضل قائمة من ألذ الأكلات المميزة والشهية.

في أول يوم رمضان من المهم تقديم وجبة إفطار شهية تناسب هذه المناسبة التي ينتظرها الجميع كل عام، ولهذا جئنا إليكِ سيدتي بقائمة تناسب فطور أول يوم رمضان بوصفات مختلفة ومتعددة.



قائمة أكلات لفطور أول يوم رمضان 2021:

دجاج مشوي بالفرن:





المقادير:

دجاجة

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون

2 ملعقة كبيرة من الخل البلسميك

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض

2 ملعقة كبيرة من الصويا صوص

2 فص ثوم مفروم

ملح

بابريكا

بهارات

قرفة ناعمة

زعتر مجفف

ريحان مجفف

طريقة التحضير:

يتم غسل الدجاجة جيدا بالملح والليمون حتى تصبح نظيفة تماما وتصفى من الماء.

نحضر وعاء صغير ويتم وضع به عصير الليمون وزيت الزيتون، والخل البلسميك والخل الأبيض.

يضاف إليهم الصويا صوص والبابريكا، والقرفة، الملح، البهارات، الريحان والزعتر، ويتم تقليب جميع المكونات معا حتى تمتزج تماما.

نحضر الدجاجة ويتم تتبيلها بالخليط من الداخل والخارج جيدا، وتترك الدجاجة بالثلاجة لمدة ليلة كاملة أو لعدة ساعات.

نضع الدجاجة في الورق الفويل ونضعها في صينية بها القليل من الماء، وتوضع بالفرن الساخن على درجة حرارة 190.

تترك الدجاجة بالفرن لمدة ساعة تقريبا ويزال الورق الفويل وتوضع تحت الشواية قليلا حتى نحصل على اللون الذهبي، وتقدم بالهناء والشفاء.

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أرز بسمتي بالكركم:





المقادير:

3 كوب من الأرز البسمتي

ربع كوب من زيت الذرة

بصلة مفرومة

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم

2 فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة من الكركم

3 ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

4 كوب ونصف من الماء

2 ملعقة كبيرة من الزبدة

نصف ملعقة صغيرة من البهارات

طريقة التحضير:

يتم غسل الأرز جيدا وينقع في الماء الدافئ لمدة ربع ساعة.

نضع قدر على النار به الزيت ويضاف الزنجبيل والثوم والبصل، وتقلب المكونات حتى تذبل ويتغير لونها إلى الأصفر.

نضع الأرز بعد تصفيته من الماء إلى المكونات على النار، ونضع الكركم، البهارات، الملح، الفلفل الأسود والبهارات، وتقلب المكونات على النار الهادئة لمدة 3 دقائق.

يصب الماء إلى المكونات ويترك الأرز على النار حتى الغليان، ونضع الزبدة على وجه الأرز ويغطى القدر وتخفف الحرارة.

يترك على النار الهادئة حتى تمام النضج.

طاجن البامية:





المقادير:

كيلو من البامية

نصف كيلو من قطع اللحم المسلوق

كوب من مرق اللحم

كيلو من الطماطم المعصورة

بصلة مقطعة مكعبات صغيرة

6 فص ثوم مفروم

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة

شرائح من الفلفل الحار

ملح وفلفل أسود

2 ملعقة كبيرة من السمن

طريقة التحضير:

نضع قدر على النار به السمن ويترك حتى يسخن، ونضيف إليه البصل والثوم مع التقليب.

نضع شرائح الفلفل الحار وتقلب مع المكونات حتى يتغير لونها إلى الأصفر.

نضيف إليها قطع اللحم وتتبل بالملح والفلفل الاسود والبهارات مع التقليب.

يضاف عصير الطماطم وتترك المكونات على النار حتى تتسبك.

نضيف البامية ويصب عليها كمية من مرق اللحم، وتترك المكونات حتى الغليان.

نحضر طاجن للفرن ويوضع به جميع المكونات، وتغطى بالورق الفويل ونضعها في الفرن الساخن حتى تمام النضج.

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شوربة لسان عصفور:





المقادير:

2 كوب من مرق اللحم

ربع كيلو من لسان العصفور

ملعقة من السمن

ملح وفلفل أسود

ورق لوري

حبهان

مكعب مرقة

طريقة التحضير:

نضع مرق اللحم في وعاء ويتبل بالملح، الفلفل الأسود، الحبهان والورق اللوري وترفع على النار حتى الغليان.

في مقلاة على النار نضع السمن حتى يذوب، ونضيف لسان العصفور ويقلب حتى يصبح لونه ذهبيا.

نضع لسان العصفور المحمر إلى مرق اللحم المغلي، ويغطى الوعاء ويترك على النار المتوسطة الحرارة مع إضافة مكعب المرقة.

تترك حتى النضج وتغرف في طبق التقديم وبالهناء والشفاء.

سلطة خضراء:





المقادير:

2 ثمرة من الخيار

2 ثمرة من الطماطم

ثمرة من الفلفل الأخضر

بصلة صغيرة

جرجير

بقدونس

كزبرة خضراء

شبت أخضر

تتبيلة السلطة

عصير ليمون

زيت زيتون

ملعقة من الخل

ملح

كمون

طريقة التحضير:

يتم غسل جميع الخضروات وتقطيعها إلى مكعبات، وأيضا يفرم الشبت والكزبرة والبقدونس إلى قطع صغيرة.

نحضر وعاء صغير ويتم خلط به زيت الزيتون، عصير الليمون، الخل، الملح والكمون وتقلب جميع المكونات.

نضع الخضروات في طبق التقديم وتتبل بالخليط السابق، وتوضع في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم.

كنافة بالقشدة:





المقادير:

نصف كيلو من الكنافة

كوب من السمن الذائب

2 كوب من اللبن

2 ملعقة كبيرة من الكاسترد

كوب من السكر البودرة

2 ملعقة كبيرة من النشا

علبة من القشدة

مكسرات

كوب من الشربات

طريقة التحضير: