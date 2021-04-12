حشد روسيا قرب أوكرانيا.. محور مباحثات أمريكا والناتو

بحثت أمريكا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" قضية الحشد العسكري الروسي قرب أوكرانيا.

وجاءت المباحثات بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، والأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج قبل زيارة الوزير الأمريكي إلى بروكسل هذا الأسبوع.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن بلينكن وستولتنبرج بحثا "الضرورة الملحة لإنهاء روسيا الحشد العسكري على حدود أوكرانيا وفي القرم" وكذلك فرص دفع عملية السلام في أفغانستان.

وفي الوقت نفسه، أعلنت أوكرانيا مقتل جنديين في اشتباكات مع انفصاليين موالين لروسيا في شرق البلاد، متهمة موسكو من جديد بحشد عشرات آلاف الجنود على حدودها.

الأحد، حذرت الولايات المتحدة الأمريكية من تنامي التصعيد الروسي في الأزمة الأوكرانية.

وتوعد وزير الخارجية الأمريكي، بـ"عواقب" وخيمة في حال وقوع "اعتداء" روسيا على أوكرانيا، فيما استبعد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اندلاع حرب مع أوكرانيا.

وقال بيسكوف في مقابلة تبثها شبكة "روسيا 1" العامة "بالطبع، لا أحد يسلك طريق الحرب، ولا أحد يقبل باحتمال نشوب مثل هذه الحرب".

وتعتبر موسكو أن النزاع الذي أوقع أكثر من 13 ألف قتيل منذ اندلاعه هو حرب أهلية أوكرانية، فيما تتهم كييف والغرب موسكو بتقديم دعم عسكري وسياسي ومالي إلى الانفصاليين.

وانتقدت كييف وعدة عواصم غربية في الأيام الأخيرة موسكو لحشدها قوات على الحدود الأوكرانية وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، في وقت تدور اشتباكات دامية شبه يومية مع الانفصاليين.

وتحذر أوكرانيا بأن الكرملين قد يبحث عن ذريعة لإطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق.

وبعدما توقفت المعارك بشكل شبه تام منذ التوصل إلى هدنة في صيف 2020، تجددت الاشتباكات بكثافة في الأسابيع الأخيرة وأسفرت عن مقتل 26 عسكريا أوكرانيا منذ مطلع العام، بالمقارنة مع مقتل خمسين جنديا طوال العام 2020.