"ويز إير أبوظبي" تسير 3 رحلات جديدة إلى هذه الوجهات

أعلنت شركة "ويز إير أبوظبي"، الإثنين، تسيير 3 رحلات جديدة تربط أبوظبي مع كل من بلجراد، وسوهاج، والأقصر.

وقال كيس فان شايك، المدير العام لشركة ويز إير أبوظبي: "يؤكد تسيير الرحلات الجديدة التزامنا طويل الأمد بتزويد عملائنا بالأسعار المخفضة وتجارب السفر عالية الجودة".

وتابع:" سيسهم الربط بين أبوظبي وهذه المدن الجديدة في أوروبا والشرق الأوسط والتي تضم كلا من بلغراد، وسوهاج، والأقصر، بتحفيز الطلب على حركة الطيران، ويدعم نمو القطاع السياحي والخطط الاقتصادية في أبوظبي".

وأضاف:" نتطلع لاستقبال المسافرين على متن طائرات أسطولنا الجديدة عالية الكفاءة والصديقة للبيئة"، حسب وكالة أنباء الإمارات.



وضمن مساعيها لتوفير تجربة سفر مريحة وآمنة خلال هذه الأوقات الاستثنائية، تشجع "ويز إير" عملاءها على استخدام خيار الحجز المرن ويز فليكس عند حجز رحلاتهم.

وتمنح هذه الخدمة للعملاء المرونة عند الاضطرار بإلغاء رحلاتهم حتى قبل 3 ساعات من موعد المغادرة نتيجة تغير الظروف، أو رغبتهم بتغيير موعد سفرهم، أو حتى الوجهة التي يعتزمون زيارتها.