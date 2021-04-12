روسيا تعلق الرحلات الجوية مع تركيا لمدة 45 يوما

قررت روسيا اليوم الإثنين تعليق الرحلات الجوية مع تركيا لمدة 45 يوما، مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

قالت تاتيانا جوليكوفا نائبة رئيس الوزراء الروسي، إن موسكو قررت تقييد الرحلات الجوية من وإلى تركيا في الفترة من 15 أبريل/ نيسان حتى أول يونيو/ حزيران بسبب زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.



وأضافت أن بعض الرحلات الجوية، ومن بينها رحلتان أسبوعيا إلى إسطنبول، ستظل سارية.

وقررت روسيا أيضا تعليق الرحلات الجوية إلى تنزانيا من 15 أبريل/ نيسان حتى أول يونيو/ حزيران.

ووفقا لرويترز، قال مسؤول في الحكومة الروسية، إن الروس سيكون بمقدورهم العودة من تركيا في رحلات جوية مستأجرة.

وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا في تركيا لتسجل منذ تفشي الوباء وحتى الآن نحو 3.85 مليون إصابة، بينما بلغت الوفيات نحو 33 ألفا و939 حالة وفاة.

وتأثرت السياحة في تركيا خلال عام 2020 بسبب قيود السفر واسعة النطاق التي فُرضت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتعول تركيا على السياحة كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية.

وأظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي أن إيرادات السياحة للبلاد في عام 2020 انخفضت 65.1% إلى 12.059 مليار دولار.



وكشفت البيانات أيضا أن إيرادات السياحة في الربع الأخير من العام الماضي انخفضت 50.4% مقارنة بذات الفترة من عام 2019 إلى 3.914 مليار دولار.