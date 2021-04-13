تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021

واصل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الاستقرار، اليوم الثلاثاء 13 أبريل/نيسان 2021، في البنوك، مع بداية شهر رمضان.

وتراجع متوسط العملة المصرية، أمام اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، فيما استقرت أمام الدولار، والريال السعودي والدرهم الإماراتي.

سعر الريال السعودي في مصر



ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي لدى المركزي المصري، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي



فيما سجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 3 بنوك هي المشرق، وبلوم مصر، والمصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.154 جنيه للشراء، و4.191 جنيه للبيع.

فاتورة استهلاك رمضان

يرتفع حجم استهلاك المصريين للسلع الغذائية في رمضان من كل عام بمعدلات كبيرة مقارنة بباقي شهور السنة.

وقدر جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين المصرية قيمة استهلاك السلع الغذائية خلال الشهر الفضيل بنحو 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار).

ويعكس هذا الرقم تصاعدا ملحوظا في فاتورة الاستهلاك في شهر رمضان هذا العام عن الأعوام السابقة، إذ كانت لا تتجاوز 70 مليار جنيه (4.47 مليار دولار) في 2020، وقرابة 50 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) في 2019.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، ثابتا اليوم الثلاثاء، عند نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

فيما ارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إلى نحو 18.62 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.60 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع.

كما قفز متوسط سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.50 جنيه للشراء و21.64 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.43 جنيه للشراء و21.57 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، الاستقرار لدى المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، نحو 51.78 جنيه للشراء، و52.18 جنيه للبيع.

خط سكك حديدية مع السودان

أكد كامل الوزير، وزير النقل المصري، استعداد بلاده لتلبية احتياجات السودان في مجال النقل من أجل تطوير القطاع بين البلدين.

وقال، خطوط السكة الحديدية في مصر تصل حتى منطقة السد العالي في أسوان، وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم التوجيه فورا من أسوان عبر غرب النيل إلى منطقة أبو سمبل، ثم إلى وادي حلفا، سواء من شرق أو غرب النيل، وفق وسائل إعلام مصرية.

وأضاف: "سيتم تحديد المسار الأصلح والأسرع، والأقصر، والأقل في التكلفة المالية، وفي نفس الوقت المسار الذي يخدم تجمعات سكانية كبيرة".

وأوضح: "سنبدأ التنفيذ في الاتجاه من أبوسمبل إلى وادي حلفا في وقت قريب، والتخطيط بالتوازي لمرحلة وادي حلفا حتي الخرطوم مرورا بعطبرة" .