كلب بايدن المشاغب.."دروس خصوصية" لتأديبه

لم يكن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحاجة إلى الوقت للتكيف مع الحياة في البيت الأبيض، لكن الأمر لا يبدو نفسه بالنسبة لكلبه "ميجور".

"ميجور"؛ الكلب المشاغب للرئيس الأمريكي وزوجته السيدة الأولى جيل بايدن، يستعد لمغادرة البيت الأبيض مجددا، ليتبع هذه المرة تدريبا يرمي لمساعدته على تحسين سلوكه.

تدريب أُجبر عليه الراعي الألماني البالغ من العمر ثلاث سنوات، بعدما أظهره من عدائية في الأسابيع الأولى لحياته الجديدة في المقر الرئاسي.

خطوة تستهدف إخضاع الكلب لـ"تدريب إضافي لمساعدته على التكيف مع حياته في البيت الأبيض"، وفق ما أكده مايكل لاروزا، الناطق باسم جيل بايدن.

وبحسب لاروزا، فإن التدريب الجديد سيستمر بضعة أسابيع، وذلك بعد فترة من نقل الكلب إلى ملكية بايدن العائلية، في ولاية ديلاوير شمال شرقي البلاد، عقب حوادث عض في البيت الأبيض.

"تشامب" ينتظر رفيقه

سلوك الكلب تصفه الصحافة الأمريكية بـ"العدائي" تجاه بيئته الجديدة، فيما عزاه الرئيس جو بايدن، في مقابلة متلفزة، إلى اعتماد الحيوان سلوكا حمائيا مفرطا في بيئته الجديدة المكتظة دائما.

ورغم خضوع الكلب لتدريب سابق، لكن يبدو أنه لم يكن كافيا لجعله يتأقلم مع محيطه الجديد الصاخب على الدوام.

وبانتظار عودة "ميجور"، يبقى "تشامب"؛ الكلب الثاني للزوجين بايدن بالبيت الأبيض، في انتظار ما سيفرزه التدريب الثاني.

و"ميجور" هو أصغر كلبين لدى بايدن، ويعد أول كلب إنقاذ في البيت الأبيض.



وفي مارس/ آذار الماضي، دافع جو بايدن عن كلبه ميجور بعد تداول تقارير تحدثت عن عض الكلب لأحد الأشخاص.

وحينها، قال بايدن إن ميجور كان رسميا "خارج مسكنه"، لافتا إلى أنه "يتلقى تدريبات في ولاية ديلاوير".

لكن، وبعد أيام فقط من عودته من التدريب، عض "ميجور" شخصا آخر.

وقال متحدث باسم السيدة الأولى، جيل بايدن، إن الشخص خضع للفحص "في إجراء احترازي" من جانب فريق الخدمة الطبية قبل أن يعود إلى العمل.