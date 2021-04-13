قادة عرب يهنئون برمضان.. توليفة تسامح وأخوة

تسامح وأخوة نضحت بهما تهاني قادة عرب بمناسبة حلول شهر رمضان، في توليفة تختزل مدا إنسانيا بالشهر الفضيل.

عدد من قادة الدول العربية غردوا مهنئين بقدوم شهر رمضان، داعين الله أن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية، وأن يجعله شهر خير وبركة.

ولم تقتصر أمنيات القادة العرب على شعوبهم، بل امتدت لتشمل البشرية والإنسانية جمعاء، في تغريدات تفيض تسامحا وتكرس مبدأ الأخوة الإنسانية.

وابتهل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى الله أن يديم عودة رمضان على البشرية وهي في أمن وأمان وسلامة وصحة وعافية.

فيما دعا الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الله أن ينزل رحمته على البشرية في هذا الشهر الكريم، ويقيها شر الأوبئة والأمراض.

بدوره، دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الله أن يكفّ عن العالم أجمع شر الوباء، فيما أعرب الرئيس الجيبوتي إسماعية عمر جيلة عن أمنيته أن يزيح الله عن الإنسانية جائحة كورونا.

وتنوعت تغريدات وتهاني القادة العرب، داعين الله أن يجعله شهر خير وبركة، وأن يديم على بلادهم وعلى الأمتين العربية و الإسلامية الخير والأمن والاستقرار والسلام.



أمنيات إماراتية

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم غرد مهنئا الإماراتيين والأمتين العربية والإسلامية، قائلا :"نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية قدوم شهر رمضان المبارك.. شهر رحمة وخير وبركة بإذن الله ".

وأضاف: "نسأل الله أن يديم عودته على البشرية وهي في أمن وأمان وسلامة وصحة وعافية ".

وفي تغريدة محملة بأماني الرحمة للبشرية، غرد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قائلا :"أهنئ شعب الإمارات والشعوب العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان الفضيل"، داعياً "الله تعالى أن يجعله شهر خير وبركة على وطننا العزيز، وينزل فيه رحماته على البشرية، ويقيها شر الأوبئة والأمراض."





"أزح عنا الوباء"

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني غرد بدوره ، داعيا الله أن يكفّ عن العالم أجمع شر الوباء

وقال في تغريدته: "ونحن نستقبل شهر رمضان الفضيل، نسأل الله العلي القدير أن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يحفظ بلدنا، ويكفّ عنا وعن العالم أجمع شر الوباء، ويشفي مرضانا، ويوفقنا لخدمة الأمتين العربية والإسلامية".

قيم رمضان

نفحات الشهر الكريم برزت في تغريدة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للتهنئة برمضان، والتي تضمنت دعوات بأن يديم الله على الأمتين العربية والإسلامية الخير والأمن والاستقرار والسلام.

وقال في هذا الصدد: "كل عام والأمة العربية والإسلامية والشعب المصري بخير، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، شهر الطاعة والمغفرة العامر بنفحات الخير والإيمان الذي تتجدد فيه القلوب والنفس، داعين الله عز وجل أن يديم علينا وعلى أمتنا العربية والإسلامية الخير والأمن والاستقرار والسلام، وكل عام وأنتم بخير ."



الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني دعا، من جانبه، لـ"استلهام القيم الرمضانية النبيلة والتعرض لنفحات هذا الشهر الكريم وتجسيد التسامح والتضامن".

وقال: "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أتقدم إليكم جميعا بأخلص التهاني متمنيا لكم صوما مقبولا وقياما مأجورا. وأدعوكم لاستلهام القيم الرمضانية النبيلة والتعرض لنفحات هذا الشهر الكريم وتجسيد التسامح والتضامن. حفظ الله بلادنا وبارك للأمة قدوم الشهر الكريم."



من جهته، دعا رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، في تغريدته بمناسبة قدوم رمضان، إلى تبني التسامح والمروءة، قائلا: "مع حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله على شعبنا والعالم الإسلامي والإنسانية بالخير والبركة، نستحضر قيم رمضان الصبر والصمود ومجاهدة الذات على الغرور والاستهتار والتجبّر والطغيان وتبني التسامح والمروءة من موقع القوة، الصبر إيمان وعزيمة تليق بالمؤمنين، بدينهم ووطنهم.. رمضان كريم."



رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة أعرب في تغريدته عن أمنيته الانتقال ببلاده إلى أفضل حال.

الدبيبة قال: "أتقدّمُ بالتهنئة لشعبنا الكريم بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك. داعيا الله عز وجل بأن يوفقنا جميعاً لإنجاح جهودنا وأن ننتقل ببلدنا وشعبنا إلى أفضل حال، وأتوجه لجميع الصائمين بالتضرُّع لله ليُعيد علينا رمضان -وعلى كافة المسلمين- والعالم بالخير واليمن والبركات."



أيضا، آثر رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، تذكير مواطني بلاده بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا، داعيا الله أن يزيح الوباء عن الإنسانية.

وقال في هذا الصدد : "يطيب لي بحلول شهر رمضان المبارك أن أزف التهنئة لشعب جيبوتي الحبيب والأمة الإسلامية ،سائلا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال ويعتق رقابنا من النار".

وأردف: "كما أدعو الله أن يزيح عن الإنسانية جائحة كورونا التي عطلت الحياة الطبيعية راجيا من المواطنين توخي الحذر والإحتراز لمكافحة الوباء".