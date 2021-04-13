برلمان الكويت يرفض عزل رئيسه.. والغانم يرد

رفض مجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، فتح بند لإدراج طلب عزل رئيس البرلمان، مرزوق الغانم، من منصبه.

ووفق ما ذكرته وسائل إعلام كويتية بينها صحيفة "القبس"، فقد صوّت لصالح الرفض 32 نائبا، من أصل 60 حضروا جلسة المجلس العادية، للنظر في بنود جدول الأعمال، المكون من 14 بنداً و32 فقرة.

وكان عدد من نواب المعارضة قد تقدموا بطلب لعزل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الذي أُعيد انتخابه للدورة الثالثة خلال السباق البرلماني الأخير.



بدوره، ردّ الغام على طلب عزله بالقول: "انتخبت رئيسا لمجلس الأمة رغم الباركود والضغوطات"، موضحا أن هذا الطلب "غير دستوري وغير لائحي".

وفي الجزئية الأخيرة، بيّن أن نص المادة 92 من الدستور حدد فترة رئاسة المجلس.

وهو ما أكد عليه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، بأن المادة واضحة بأن رئيس المجلس أربع سنوات"، مشيرا إلى أن هذا الطلب "خطأ ولا يجوز التصويت عليه".

ويتألف مجلس الأمة الكويتي من 50 عضوا منتخبا إضافة إلى أعضاء الحكومة البالغ عددهم 16.

