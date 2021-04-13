روسيا ترد على "الناتو" بأفواج عسكرية على حدود أوكرانيا

كشف وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، عن نقل عدة أفواج عسكرية تابعة للجيش الروسي إلى الحدود الغربية لمواجهة تهديدات "الناتو" الأخيرة.
وقال شويجو، خلال اجتماع في ضواحي موسكو الشمالية: "تم بنجاح نقل جيشين وثلاث وحدات من قوات الإنزال الخاصة إلى الحدود الروسية الغربية في مناطق التدريب العسكري خلال ثلاثة أسابيع".
وأكد شويجو أن "القوات أظهرت الاستعداد التام والقدرة على القيام بمهامها لضمان الأمن العسكري للبلاد".
من جانب آخر، قال وزير الخارجية الأوكراني ديميترو كوليبا في تصريحاته الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الناتو من بروكسل: "علينا التصرف حالا لمنع روسيا من التصعيد"، متهما جارته بالعمل على تقويض قدرات جيش بلاده الدفاعية.
كما حض أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج روسيا على وضع حد لحشد قواتها "غير المبرر" حول أوكرانيا.
وقال ستولتنبرج إن "حشد روسيا الكبير لقواتها غير مبرر ولا تفسير له ومقلق للغاية".
وتابع "على روسيا وضع حد لحشد قواتها داخل وحول أوكرانيا ووقف استفزازاتها وخفض التصعيد فورا".
وأفاد ستولتنبرج "في الأسابيع الأخيرة، حرّكت روسيا آلاف الجنود المستعدين للقتال إلى الحدود الأوكرانية، في أكبر حشد للقوات الروسية منذ الضم غير الشرعي للقرم عام 2014".
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