الاتحاد الأوروبي يحث السودان على الإسراع في تكوين المجلس التشريعي

حث الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، الحكومة السودانية على إسراع الخطى لتكوين المجلس التشريعي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

الدعوة الأوروبية جاءت خلال لقاء عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى الخرطوم والذي استعرض تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية.

وأشار الهادي خلال لقائه سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم بالقصر الجمهوري، إلى الدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد للحكومة الانتقالية خلال الفترة الماضية.



واعتبر السفير دانيل ويس نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم في تصريحات صحفية أن اللقاء كان مثمراَ، مؤكدا مواصلة الدعم الأوروبي للحكومة السودانية سياسياً واقتصاديا.

ولفت دانيال إلى أن اللقاء تناول الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة السودانية لمؤتمر باريس القادم الذي سيركز على القضايا السياسية والإغاثة.

ويعتبر الاتحاد الأوربي داعما للحكومة الانتقالية، الأمر الذي جعل السودان يطالب بأن يكون ضمن الوساطة الرباعية لملف سد النهضة.



وفي لقاء آخر، بحث عضو مجلس السيادي محمد حسن التعايشي بمكتبه بالقصر الجمهوري مع رئيس بعثة "يونيتامس" فولكر بيرتس، سير عملية تنفيذ اتفاقية السلام وقيام مؤتمر نظام الحكم.

من جانبه، أكد رئيس بعثة يونيتامس دعمهم الكامل لتنفيذ اتفاقية السلام، موضحا أنه تم تشكيل فريق من البعثة للعمل جنبا إلى جنب مع اللجان الفنية لتقديم الدعم الفني لقيام مؤتمر نظام الحكم وفقاً للجدول الزمني المحدد له.