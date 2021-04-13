الأزمة الأوكرانية.. ماكرون يستقبل زيلينسكي في خضم التحركات الروسية

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فيما يتصاعد التوترعلى حدود أوكرانيا وروسيا.

وأشارت الرئاسة إلى أن الرئيسين سيلتقيان خلال غداء عمل في قصر الإليزيه.



وماكرون، إضافة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، هو الوسيط في النزاع الأوكراني في إطار الحوار الرباعي مع روسيا وأوكرانيا تحت مسمى "آلية النورماندي".

التقى الزعماء الأربعة في باريس في ديسمبر/كانون الأول 2019، في أول اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزيلينسكي بعد انتخاب الأخير في أوائل عام 2019.

وكان ماكرون قد تحدث عن أوكرانيا مع بوتين في 31 مارس/آذار خلال لقاء مشترك مع ميركل.

واتهمت أوكرانيا روسيا بحشد أكثر من 80 ألف جندي بالقرب من حدودها الشرقية وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، بعد تولي السلطة موالين للغرب في كييف.

وتجدد القتال بكثافة في الأسابيع الأخيرة بعد أن كان شبه متوقف منذ التوصل إلى هدنة في صيف 2020.



ودعا وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة السبع، روسيا إلى وقف استفزازاتها" وبدء "نزع فتيل التصعيد".

كما اعتبر أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، في وقت سابق الثلاثاء، أن "حشد روسيا الكبير لقواتها غير مبرر ولا تفسير له ومقلق للغاية".

من جانبها، اتهمت موسكو الثلاثاء الولايات المتحدة وغيرها من الدول المنضوية في حلف شمال الأطلسي بتحويل أوكرانيا إلى "برميل بارود" وأعلنت أنها تجري "تدريبات عسكرية" بالقرب من الحدود الأوكرانية.