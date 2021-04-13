العراق يلاحق فلول داعش.. تطهير نهر دجلة وضبط متفجرات

أعلنت السلطات العراقية، الثلاثاء، قيام قوات الأمن بتطهير عدة جزر في نهر دجلة وضبط عشرات العبوات الناسفة لتنظيم داعش بسامراء والأنبار.

ووفقا لبيان صادر عن الأمن العراقي، حصلت "دوت الخليج الإخبارية"، على نسخة منه، فإن "قوة مشتركة من وزارة الدفاع العراقية والشرطة الاتحادية، فضلا عن وزارة الموارد المائية باشرت تطهير عدة جزر واقعة في وسط مياه نهر دجلة ضمن قاطع قيادة عمليات سامراء".



وأوضحت الخلية أن "العملية أسفرت عن تطهير نحو4710 دونماً من تلك الجزر ".

وفي الأنبار، غرب العراق، نفذت قوة من فرقة المشاة العاشرة عمليات بحث وتفتيش عن العبوات الناسفة في منطقة الـ 7 كيلو، حيث عثرت على 41 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي"، بحسب البيان.

وذكر بيان للخلية، أن "قوة من فرقة المشاة العاشرة ضمن قيادة عمليات الأنبار باشرت وبعد ورود معلومات استخبارية بواجب تفتيش في قضاء الكرمة– منطقة الجلود، وعثرت على 6 عبوات ناسفة مختلفة وقنبلة هاون عيار 60 ملم من مخلفات داعش الإرهابي".

وكانت السلطات الأمنية في العراق، أعلنت الإثنين، اعتقال 5 من إرهابيي داعش وتدمير كهوف يستخدمها التنظيم الإرهابي.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان حصلت "دوت الخليج الإخبارية" على نسخة منه، إن مقاتلات الجيش قصفت مناطق سلسلة جبال حمرين، في عملية استهدفت كهوف تنظيم داعش الإرهابي.



وأوضحت أن العملية أسفرت عن "تدمير الكهوف والملاذات التي يتخذها مسلحو داعش أوكاراً لهم ضمن المنطقة المستهدفة".وكانت السلطات الأمنية في العراق، أطلقت الأسبوع الحالي، عمليتين عسكريتين لمطاردة تنظيم داعش، إحدهما عند سلسلة جبال حمرين ومقترباتها والأخرى في محافظة الأنبار.



وتطارد القوات العراقية منذ نحو أكثر من عام عناصر تنظيم "داعش" بعد عودة نشاطاتهم الإرهابية وتنفيذ سلسلة من الهجمات التي تستهدف المدن والقطعات الأمنية .

واعتمد التنظيم عقب خسارته للمدن التي سيطر عليها عقب أحداث يونيو/حزيران 2014، على الاختفاء عند أطراف المدن والمناطق الصحراوية واتخاذه أوكاراً وملاذات للتخطيط وشن الهجمات.