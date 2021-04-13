التحالف الدولي يكشف آخر تطورات حربه ضد داعش

قال التحالف الدولي لمحاربة داعش، الثلاثاء، إن تنظيم داعش انهزم جغرافيًا ولم يعد بمقدوره السيطرة على مساحات كبيرة في العراق أو سوريا.

وأضاف الكولونيل واين ماروتو، المتحدث باسم قوات التحالف الدولي، أن "قدرات تنظيم داعش العسكرية والمالية دُمرت لكنه لا يزال قادرًا على تنفيذ عمليات إرهابية"، مشيراً إلى أن التحالف الدولي "سيواصل مع شركائنا الضغط على تنظيم داعش لمنعه من تجميع صفوفه".

وأكد "ماروتو" أن مهمة قوات التحالف الدولي الأساسية في العراق هي تدريب القوات العراقية لمواجهة خطر داعش.

وتابع:" لقد أصبحت القوات العراقية قادرة على محاربة الإرهابيين".

وفي وقت سابق الثلاثاء، كشفت لجنة الأمن والدفاع العراقية، عن أن اللجنة المشتركة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية المختصة بالحوار الاستراتيجي أبلغتها موافقة واشنطن على مغادرة قواتها من العراق.

وقال عضو اللجنة بدر الزيادي، في حديث متلفز، إن "اللجنة المشتركة أبلغت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراق بموافقة واشنطن على مغادرة قواتها القتالية من العراق امتثالا لما جاء في مخرجات الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي"، لافتا إلى أن "موافقة واشنطن بشكل سريع فاجئت اللجنة، وهذا أمر جيد".

وأضاف أن "تفعيل الاتفاق بين بغداد وواشنطن أمر مهم في تعزيز العلاقات بين الطرفين"، موضحا أن "القوات التي ستبقى في العراق وفقا للاتفاق الأخير هي تدريبية لا قتالية".

والأسبوع الماضي، انطلقت مباحثات الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد، ضمن الجولة الثالثة، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، ناقش خلالها الجانبان، عدداً من الملفات في مجال الأمن والطاقة والاقتصاد وجهود دعم الإرهاب.

وجرى خلال الجولة الاستراتيجية الثالثة، مناقشة مصير القوات الأمريكية والتحالف الدولي في العراق ونوع المهام الموكلة إليها في مجال توفير المساندة لدحر تنظيم داعش .

وعدت قوى سياسية ومراقبون مخرجات الحوار الاستراتيجي بالناجحة، وأشادوا بقدرة صانع القرار السياسي العراقي في تمرير رؤية وطنية بعيدة عن ضغوط الاحزاب والمليشيات الموالية لإيران.