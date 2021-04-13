اجتماع استراتيجي إسرائيلي-أمريكي.. سلوك إيران يتصدر

ركز اجتماع افتراضي للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وفرص تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وعقد الاجتماع، الثلاثاء، برئاسة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي مئير بن شبات.

ومن المتوقع عقد جولة من المحادثات الاستراتيجية الأمريكية-الإسرائيلية حول إيران نهاية شهر أبريل/نيسان الجاري في واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إميلي هورن، في بيان، تلقته "دوت الخليج الإخبارية"، إنه : "قاد مستشار الأمن القومي جيك سولقيان الوفد الأمريكي في اجتماع افتراضي للمجموعة الاستشارية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

وأضافت: "عُقد هذا الاجتماع كجزء من المشاورات الثنائية الجارية حول القضايا الأمنية ذات الأهمية الحيوية للبلدين".

وأشارت إلى أنه "خلال الاجتماع، تشاور المسؤولون بالتفصيل حول فرص تعزيز الاستقرار والأمن في مواجهة التهديدات والتحديات الإقليمية المشتركة".

وقالت: "أكد سوليفان من جديد على التزام إدارة بايدن-هاريس الراسخ بأمن إسرائيل وضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي".

وأضافت: "أعرب المسؤولون عن اهتمامهم المشترك بالحفاظ على حوار وثيق ومفتوح في الأشهر المقبلة".

وتابعت المتحدثة الأمريكية: "دعا سوليفان بحرارة نظيره الإسرائيلي، مائير بن شبات، لزيارة واشنطن قبل نهاية هذا الشهر لإجراء مشاورات متابعة".