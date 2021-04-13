"فولفو تراكس" تحصل على أكبر طلبية لتوريد شاحنتها الكهربائية

أعلنت شركة صناعة الشاحنات السويدية "فولفو تراكس"، الثلاثاء، إنها حصلت على أكبر طلبية لشاحناتها الكهربائية حتى الآن.

وقالت الشركة السويدية، إن أحد العملاء في ولاية كاليفورنيا الأمريكية وافق على تشغيل 14 شاحنة من طراز "فولفو في.إن.آر إلكتريك" الكهربائية خلال العامين المقبلين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، إلى أن الصفقة التي تشمل تأجير 14 شاحنة من طراز "في.إن.آر إلكتريك"، ومعدات الدعم والشحن ستحصل على دعم مالي بقيمة 3.9 مليون دولار في صورة منحة لمؤسسة فولفو فاينانشال سيرفسز للخدمات المالية.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، طلبت شركة "كواليتي كستوم ديستربيوشن"، تأجير الشاحنات بعد تسلمها أول شاحنة من هذا الطراز بحيث يصل إجمالي أسطول الشركة من شاحنات فولفو الكهربائية إلى 15 شاحنة بنهاية 2022.

وبحسب بلومبرج، فإن إجمالي طلبيات الشاحنة الكهربائية "في.إن.آر إلكتريك"، لدى فولفو تراكس يصل إلى أكثر من 100 شاحنة سيتم تسليمها وتشغيلها في ولاية كاليفورنيا خلال العامين المقبلين.