لرفع كفاءتها.. "إمباور" الإماراتية ترسي عقودا بقيمة 217 مليون درهم

أرست مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، عقودا بقيمة 217 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2021.

بموجب هذه العقود يتم تنفيذ أعمال متنوعة تركزت في المقام الأول على تطوير شبكة إمباور لتبريد المناطق في دبي، وتوسيع شبكة خطوط الأنابيب، وإنشاء خزانات، وغرف تبادل الطاقة الحرارية، ومحطات شبه دائمة ومبادلات حرارية وغيرها.

وحسب وكالة أنباء الإمارات، تسعى "إمباور" من خلال التعاقدات الجديدة إلى رفع كفاءتها التشغيلية والإنتاجية، وتوسيع شبكة خدماتها في دبي بما يسهم في توصيلها إلى المزيد من العملاء.

كما تستهدف الشركة من توسيع نطاق شبكتها لخدمات تبريد المناطق في دبي، والتي تعد الأطول في العالم بطول إجمالي يزيد عن 350 كيلومترا، إلى ترسيخ مكانتها كأكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم.

وكانت "إمباور"، قد أعلنت عن جاهزيتها لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها عبر خطة طموحة يتم تنفيذها عبر 84 محطة تخدم أكثر من 140 ألف متعامل في 1252 مبنى في مختلف أنحاء دبي.

وقالت الشركة، إن المرحلة الأولى من التعاقدات تركز بشكل أساسي على أعمال توسعة الشبكة عبر الخدمات الاستشارية، وشراء الأنابيب والتجهيزات والصمامات مسبقة العزل، بالإضافة إلى التركيبات المخصصة للمشاريع الكبرى.

ومن هذه المشروعات، مشروع مرسى العرب، وبرج أنوا التابع لمجموعة أمنيات، وبرج وصل 1، وأيكون سيتي التابع لشركة داماك في شارع الشيخ زايد.

كما تستهدف المرحلة الأولى توسيع شبكة الأنابيب الخاصة بنقل خدمات تبريد المناطق في مدينة دبي للرعاية الصحية، ومدينة دبي للإعلام، وفنادق جميرا بيتش.

وشملت قائمة التعاقدات التي أرستها الشركة خلال هذه الفترة أيضًا إنشاء محطات شبه دائمة ومحطات لتحويل الطاقة تتيح للشركة توصيل خدماتها إلى مشاريع مختلفة مثل تطوير واجهة ديرة المائية.

وشدد أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي للمؤسسة ، على حرص الشركة على تقديم خدمات تبريد مناطق عالية الجودة وصديقة للبيئة لمجموعة واسعة من المتعاملين في مناطق مختلفة من دبي، لا سيما العملاء الجدد، الذين تشهد أعدادهم زيادة بشكل ملحوظ كل عام تزامناً مع الطفرة العقارية التي تشهدها دبي، والتي تسهم تلقائيًا في ارتفاع الطلب على الخدمات.

وأشار إلى أن الشركة تعمل بلا توقف وفي ضوء خطط مدروسة بدقة لتطوير البنية التحتية والارتقاء بأدائها إلى مستويات غير مسبوقة.