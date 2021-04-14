الإمارات تدعم استقرار وأمن السودان

أعربت الإمارات، الثلاثاء، عن تمنياتها للسودان وشعبه الشقيق الاستقرار والتقدم والازدهار. جاء ذلك خلال لقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ومريم الصادق المهدي وزيرة خارجية السودان.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الأخوية بين الإمارات والسودان وسبل تعزيزها وتطويرها في عدة مجالات ومنها الاستثمارية والزراعية، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام" وبحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والمهدي عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الإمارات والسودان.

وتبادل الجانبان مذكرة تفاهم بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية والمركز القومي للدراسات الدبلوماسية في السودان. كما تبادل الجانبان التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وبدأت وزيرة الخارجية السودانية، الثلاثاء، زيارة رسمية إلى الإمارات. وكان في استقبالها فور وصولها الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".

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