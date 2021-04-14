موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. فولفو تراكس وفضيحة الديزل

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة.
أعلنت شركة صناعة الشاحنات السويدية "فولفو تراكس"، الثلاثاء، إنها حصلت على أكبر طلبية لشاحناتها الكهربائية حتى الآن.
قضت محكمة ألمانية،بضم التكاليف الإضافية الناجمة عن أقساط سيارات فولكسفاجن المعنية بفضيحة الديزل ضمن مطالب التعويض المقدمة من مالكي هذه السيارات.
كشف وزير مصري، اليوم الثلاثاء، عن موعد بدء تصنيع أول سيارة كهربائية في بلاده، محددا تكلفتها.
أعلنت شركة سكودا عن طرح أيقونتها Enyaq iV الكهربائية في الأسواق نهاية الشهر الجاري بسعر يبدأ من 33 ألفا و800 يورو.
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