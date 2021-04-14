زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب السواحل الغربية لتركيا

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، مساء الثلاثاء، بحر إيجه قبالة سواحل ولاية موغلا غربي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، في بيان، أن الزلزال وقع عند الساعة 23.28 بالتوقيت المحلي.



ولفت البيان أن مركز الزلزال يبعد 19.61 كيلومتر عن قضاء داتشا في موغلا، وعلى عمق 2.51 كيلومتر عن سطح البحر.

ولم ترد على الفور أي معلومات عن وقوع خسائر جراء الزلزال.

وتزايدت أعداد الزلازل التي ضربت ولايات تركية مختلفة مؤخرا، ما أثار قلق سكان إسطنبول الذين يخشون حدوث زلزال مدمر قد يضرب المدينة في ضوء تحذيرات من مراكز متخصصة.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وسبق أن ضربتها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

كما وقع في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي زلزالا بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، قبالة ساحل قضاء "سفري حصار" بولاية إزمير غربي البلاد، وأسفر عن مقتل 115 شخصا، وإصابة 1034 آخرين.