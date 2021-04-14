مصرع 20 شخصا جراء تصادم أتوبيس بسيارة نقل جنوب مصر

لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 3 آخرين جراء تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بمحافظة أسيوط بجنوب مصر.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، إن حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط، أسفر عن وفاة 20 شخصا، وإصابة 3 آخرين.



وأضاف فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين إلى المستشفيات، مشيرا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا رفع درجات الاستعداد بجميع المستشفيات المحيطة.

ومن جانبه، قال عصام سعد، محافظ أسيوط، أن الأتوبيس كان يقل عددا من الركاب على الطريق الصحراوي الشرقي، لافتا إلى أن الحادث وقع عند الكيلو 103 بمدخل محافظة أسيوط، وأدى لوفاة 20 حالة ، و3 مصابين.

وتحدث شهود عيان عن أن الأتوبيس كان قادما من القاهرة في اتجاه الصعيد، ويستقله 22 راكبًا، بالإضافة إلى سائق الأتوبيس.

وأظهرت صور نشرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع محلية، اندلاع النيران في الأتوبيس والسيارة، وتفحم الناقلتين.

ويأتي الحادث بعد نحو أسبوعين من تصادم قطارين في محافظة سوهاج بصعيد مصر، مخلفا أكثر من 32 قتيلا وعشرات المصابين.