كورونا "يدفع" وزير الصحة النمساوي للاستقالة

أعلن وزير الصحة النمساوي رودولف أنشوبر استقالته، مرجعا القرار لأنه "منهك بسبب إدارته أزمة فيروس كورونا في البلاد".

وأنشوبر البالغ من العمر 60 عاما، ويواجه تهديدات بالقتل بسبب إجراءات الإغلاق، قال خلال مؤتمر صحفي "قررت الاستقالة من وظيفتي، أنا منهك وطاقتي استنفدت"، مشيرا إلى أنه شعر خلال 15 شهرا من توليه وزارة الصحة وكأنها 15 عاما.



وحذر من أنه لا يجب الاستهانة بهذه الجائحة، وقال "لم نخرج من الأزمة بعد".

وتابع وقد بدا عليه التأثر وهو يشكر الذين عملوا معه خلال الفترة السابقة "أؤمن بكل ما قمنا به من عمل جيد. لكن لا أحد معصوم من الأخطاء".

ولفت انشوبر إلى أنه عانى من مشاكل صحية مؤخرا، وكان قد تغيب عن العمل الأسبوع الماضي كما أخذ إجازة لمدة أسبوع أوائل الشهر الماضي عندما دخل المستشفى.

وتولى عضو حزب الخضر وزارة الصحة أوائل العام الماضي قبل أن يبدأ فيروس كورونا بالتفشي بسرعة في أوروبا.

وذكر أنشوبر الثلاثاء أنه بينما حاربت الحكومة الموجة الأولى من الوباء بـ"وحدة صفوفها"، ازداد التوتر من داخل الحكومة وخارجها ما جعله يشعر في كثير من الأحيان بأنه "وحيد إلى حد بعيد".

ومنحت الشرطة المعلم السابق حماية في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي بعد تلقيه تهديدات بالقتل من معارضي الإغلاق والذين ينكرون وجود فيروس كورونا.

وسيحل عضو حزب الخضر، وولفغانغ موكستين، مكان أنشوبر، وهو طبيب يميل إلى فرض إجراءات الإغلاق واتخاذ "قرارات غير شعبية" لإنقاذ صحة الناس.