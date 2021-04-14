تعرف على سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021

واصل متوسط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري الاستقرار، اليوم الأربعاء 14 أبريل/نيسان 2021، في البنوك، مع بداية شهر رمضان.

وارتفع متوسط العملة المصرية، أمام اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، فيما استقر أمام الدولار، والدرهم الإماراتي.

سعر الريال السعودي في مصر

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" في 23 بنكا، سجل متوسط سعر الريال السعودي، نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الريال السعودي لدى المركزي المصري، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

أعلى سعر للريال السعودي

فيما سجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند نحو 4.17 جنيه في 3 بنوك هي المشرق، وبلوم مصر، والمصرف العربي الدولي، فيما جاء أعلى سعر لبيع الريال عند 4.23 جنيه في بنك البركة.

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 4.154 جنيه للشراء، و4.191 جنيه للبيع.

قفزة التحويلات رغم الجائحة

رغم التحديات الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا على العالم أجمع، إلا أن الاقتصاد المصري حافظ على ثباته بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة.

وقال البنك المركزي المصري، الإثنين، إن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج، في الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول 2020، زادت 13.5% إلى 15.5 مليار دولار، من13.7 مليار دولار.

أسعار الدولار واليورو والإسترليني

وظل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، ثابتا اليوم الأربعاء، عند نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

وانخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى نحو 18.60 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.62 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.48 جنيه للشراء، و21.62 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.50 جنيه للشراء، و21.64 جنيه للبيع.

أسعار الدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، الاستقرار لدى المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، نحو 51.76 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.

فاتورة استهلاك رمضان

يرتفع حجم استهلاك المصريين للسلع الغذائية في رمضان من كل عام بمعدلات كبيرة مقارنة بباقي شهور السنة.

وقدر جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين المصرية قيمة استهلاك السلع الغذائية خلال الشهر الفضيل بنحو 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار).

ويعكس هذا الرقم تصاعدا ملحوظا في فاتورة الاستهلاك في شهر رمضان هذا العام عن الأعوام السابقة، إذ كانت لا تتجاوز 70 مليار جنيه (4.47 مليار دولار) في 2020، وقرابة 50 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) في 2019.