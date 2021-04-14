بالفيديو.. 3 أعمال مؤثرة لحسين الجسمي في رمضان

أطّل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، السفير المفوض فوق العادة، مع بداية شهر رمضان المبارك 2021، عبر ثلاثة أعمال غنائية اجتماعية مؤثرة.
وتم تصوير هذه الأعمال بطريقة الفيديو كليب، والذي تعاون بها عبر ثلاث جهات إماراتية وعربية، شكلت معايدة رمضانية للجمهور العربي بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.
"هل هلالك.. أبوظبي دارك"
ومن كلمات الشاعر حمد بن غليطة، وألحان وتوزيع زيد عادل، يطل حسين الجسمي يومياً عبر قنوات أبوظبي للإعلام بأغنية رمضانية حملت عنوان "هل هلالك.. أبوظبي دارك" من إخراج Christelle Hawi، وجرافكس كاشف خان، وإشراف عام المخرج جمعة السهلي، وعرض الفيديو الكليب من خلال القناة الرسمية الخاصة بالفنان حسين الجسمي على يوتيوب.
"رمضان في مصر حاجة تانية"
تحت عنوان "رمضان في مصر حاجة تانية" يجدد الجسمي تعاونه مع شركة أورنچ مصر، من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع ومكس وديجيتال ماستر مع علي فتح الله، والتي طرحت عبر القناة الرسمية الخاصة بالفنان حسين الجسمي.
"سر السعاده"
وتحمل الأغنية الثانية التي تعاون بها الجسمي مع "ماونتن فيو" عنوان "سر السعادة" حيث تحمل رسالة اجتماعية عائلية في كلماتها التي حملت توقيع الشاعر نصر الدين ناجي، وألحان الملحن أحمد فرحات توزيع ومكساچ وماستر للموزع الموسيقي "توما"، وقد طرح الفيديو كليب الذي صوّر عبر القناة الرسمية الخاصة بالفنان حسين الجسمي في يوتيوب، من إخراج عمر هلال.
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