سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021

استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 14 أبريل/نيسان 2021، في البنوك، في بداية شهر رمضان المبارك.

وارتفع متوسط العملة المصرية، أمام اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، فيما استقر أمام الريال السعودي والدرهم الإماراتي، في تعاملات الأربعاء بالسوق المصرفية.

سعر الدولار في مصر

وظل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، ثابتا اليوم الأربعاء، عند نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، اليوم الأربعاء، سجل متوسط سعر الدولار، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر الدولار أعلى سعر عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي فقط.

فيما هيمن سعر الدولار عند نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، في 25 بنكا، منها الإمارات دبي الوطني، والقاهرة، البنك التجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والكويت الوطني، وHSBC، والبركة، والأهلي المتحد، والمشرق، وقناة السويس.

بينما استقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

فاتورة استهلاك رمضان

يرتفع حجم استهلاك المصريين للسلع الغذائية في رمضان من كل عام بمعدلات كبيرة مقارنة بباقي شهور السنة.

وقدر جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين المصرية قيمة استهلاك السلع الغذائية خلال الشهر الفضيل بنحو 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار).

ويعكس هذا الرقم تصاعدا ملحوظا في فاتورة الاستهلاك في شهر رمضان هذا العام عن الأعوام السابقة، إذ كانت لا تتجاوز 70 مليار جنيه (4.47 مليار دولار) في 2020، وقرابة 50 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) في 2019.

أسعار اليورو والإسترليني

وانخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلى نحو 18.60 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.62 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع.

كما تراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.48 جنيه للشراء، و21.62 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.50 جنيه للشراء، و21.64 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى المركزي المصري، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وواصل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، الاستقرار لدى المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، نحو 51.76 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.

استقرار التضخم

واستقر التضخم في مصر خلال الشهر الماضي، مع توقعات بارتفاعه خلال شهر رمضان المبارك، الذي يصاحبه زيادة الطلب.

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الخميس، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن استقر عند 4.5% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي، وهو نفس المعدل المسجل في فبراير/شباط السابق له.

وحسب رويترز، بلغت نسبة تضخم الأسعار في مارس/آذار الماضي، نحو 0.6% مقارنة مع الشهر السابق، ارتفاعا من نحو 0.2% في فبراير/شباط الماضي.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي لا يشمل الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية، ارتفاعا طفيفا إلى 3.7% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي من 3.65 % في الشهر السابق له.