كلمة السيسي وجنازة أم كلثوم.. مشاهد لافتة في دراما رمضان

شهدت الحلقات الأولى من الأعمال الدرامية، التي تخوض السباق في شهر رمضان، العديد من المشاهد المؤثرة، واللافتة.

الاختيار 2

في مسلسل"الاختيار 2" بطولة أحمد مكي، وكريم عبد العزيز، ظهر خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الشهير، والذي وضع خلاله خارطة الطريق للجيش المصري، وعزل محمد مرسي، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسا مؤقتا للبلاد.

ورصد المسلسل في الحلقة الأولى، فرحة الشعب المصري بهذه القرارات التاريخية، وانكسار وجوه تنظم الإخوان.

مسلسل "الاختيار 2 " تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبدالعزيز، وأحمد مكي، وإياد نصار، وبشرى، وإنجي المقدم، وأسماء أبواليزيد، وطارق صبري، وهادي الجيار، وإسلام جمال، وأحمد داش، ومحمد علاء، وسامح الصريطي، وعمر الشناوي، ومحمد جمعة، وسلوى عثمان، وأحمد حلاوة، وأحمد شاكر عبد اللطيف.





القاهرة كابول

في مسلسل "القاهرة كابول" ظهرت بعض المشاهد الأرشيفية لجنازة أم كلثوم، وتم مزجها بمشاهد نشأة أحد أبطال العمل وهو "الشيخ رمزي" الذي يجسد دوره الفنان طارق لطفي، ويوضح المسلسل أيضًا الحالة العامة التي سيطرت على الشارع المصري بعد وفاة أم كلثوم من خلال حوار قصير بين الطفل الذي يرغب في الخروج للشارع لتوديع الجثمان وبين جاره الذي يُحرم الغناء.

كما احتوت الحلقة الأولى مشاهد أرشيفية للحظة تنحي الرئيس جمال عبدالناصر، وظهور الإخواني سيد قطب وإلقاء القبض عليه ثم إعدامه.

"القاهرة كابول" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وبطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، ونبيل الحلفاوي، ونور محمود، وخالد كمال، وحسني شتا، وكريم سرور، ويسرا مسعودي، وعبدالرحيم حسن، وكارولين خليل.





موسى

جذب الفنان المصري محمد رمضان الأنظار في أحداث الحلقة الأولى من مسلسله الجديد "موسى" بعدة مشاهد مؤثرة، كان أبرزها حواره مع شقيقه "الرويعي" وهو يبكي بسبب اختياره للحرب مع الإنجليز؟.

ومن المشاهد اللافتة أيضا، مشهد دفع الضابط الإنجليزي، لشقيق محمد رمضان تحت عجلات القطار، ليقفز موسي"محمد رمضان" لإنقاذ شقيقه الطيب.

مسلسل"موسى" من إخراج محمد سلامة، وتأليف ناصر عبدالرحمن، ويشارك في بطولته بجوار محمد رمضان، عارفة عبد الرسول، ومنذر رياحنة، ورياض الخولي.