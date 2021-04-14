سهر الصايغ تُثبت حضورها بـ"مشهد اغتصاب يوجع القلب"

تصدر المسلسل المصري "الطاووس" بطولة الفنان السوري جمال سليمان، مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحلقة الأولى، نظرا لتصاعد الأحداث سريعا.

ولفت الأنظار مشهد الاغتصاب الذي تعرضت لها شخصية "أمينة"، التي تقدمها الفنانة سهر الصايغ، على يد مجموعة من أبناء أصحاب النفوذ.

وحقق مشهد تعرض "أمينة" للاغتصاب في أقل من 7 ساعات نحو مليون مشاهدة، في ظل حرص المخرج رؤوف عبد العزيز على تقديم هذا المشهد بشكل "محترم وذكي"، على حد وصف متابعين.





كما أبهرت الفنانة سهر الصايغ الجمهور بأداء شخصية "أمينة " وبراعتها في إبراز تأثرها بعد تعرضها للاغتصاب.

وكشفت الحلقة الأولى من المسلسل عن حجم المعاناة التي تتعرض لها شخصية "أمينة"، الفتاة التي تعمل في النظافة من أجل الإنفاق على والدها، وشقيقتها التي انفصلت عن زوجها، فضلا عن الإنفاق على تعليمها، ورغبتها في الحصول على شهادة جامعية.

يشار إلى أن مسلسل الطاووس، بطولة جمال سليمان، وسميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، وهبة عبدالغني، ومها نصار، ورانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.



