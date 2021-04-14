الكرملين يعلق على مقترح القمة بين بوتين وبايدن

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أنه سيدرس المقترح الأمريكي بشأن عقد قمة بين الرئيسين فلاديمير بوتين، وجو بايدن.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه "من المبكر الحديث عن هذا اللقاء من حيث التفاصيل".
لكنه لفت إلى أنه "اقتراح جديد وستتم دراسته".
وأمس الثلاثاء، اقترح الرئيس الأمريكي على نظيره الروسي، خلال اتصال هاتفي، عقد قمة في دولة ثالثة، خلال الأشهر المقبلة، من أجل "بناء علاقة مستقرة" مع موسكو، بحسب ما أعلنه البيت الأبيض.
في المقابل، قالت روسيا إن الرئيسين أبديا استعدادهما لـ"مواصلة الحوار"، من أجل ضمان الأمن العالمي، وفق الكرملين.
وفي وقت سابق اليوم، قالت الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، إن الوزارة تقوم بدورها ضمن العمل بشأن التحضير لهذا اللقاء.
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