الإمارات تستهدف "الرقم واحد" بمؤشر الأمن الغذائي العالمي

قالت مريم المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي بالإمارات، إن ضمان كفاءة سلسلة الإمداد الغذائي أولوية قصوى لبلادها.

وأضافت: "التقنيات الزراعية تساهم في التحول الذي تشهده دولة الإمارات على صعيد الزراعة داخل النظم المغلقة كالمزارع العمودية والبيوت الزجاجية التي توفر 95 في المائة من المياه مقارنة بنظم الزراعة التقليدية".



جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات والمنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" بالتعاون مع مجلة ميدل إيست إيكونوميك دايجست "ميد" ، عن بعد بعنوان "أجري تِك – تعزيز منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات".

وأكدت المهيري على خطة دولة الإمارات في تعزيز منظومة الأمن الغذائي والوصول إلى "الرقم واحد" في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.

وقالت إن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تمثل خارطة طريق لمواجهة كافة التحديات المتعلقة بالغذاء من خلال العديد من الحلول المبتكرة مثل التوسع في استخدام تكنولوجيا الزراعة الحديثة التي تعد أهم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات من أجل زيادة محاصيلنا الزراعية ومنتجاتنا الغذائية مع تقليل استهلاك المياه، التي تعد المورد الأكثر ندرة في منطقتنا.

ومن جانبه، قال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية إنه منذ تأسيس دولة الإمارات وأمننا الغذائي يشكل أولويتنا القصوى وقد قطعنا شوطًا طويلًا في التحول من دولة تمتد فيها الأراضي الصحراوية على مساحات شاسعة إلى مركز مزدهر لتقنيات الإنتاج الزراعي والغذائي ..مشيدا بجهود القيادة الرشيدة التي مكنتنا من الوصول إلى مكانة رائدة في هذا المجال لتشهد على التزامنا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف : من خلال اعتمادنا على قدرات التقنيات الحديثة لتعزيز الزراعة في الدولة سنحقق هدفنا المتمثل في زيادة إنتاجنا الغذائي والزراعي بنسبة تتراوح بين 30-40 في المائة خلال عشر سنوات يساعدنا في ذلك زيادة الاستثمارات وتطوير البنية التحتية الرقمية القوية للدولة من أجل تسريع تقدمنا في هذا المجال.

وساهمت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات بشكل رئيس في نمو صناعة الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات والمنطقة ككل وذلك بفضل قطاع المنتجات الغذائية والزراعية والحيوانية في جافزا والذي تبلغ قيمته 13.3 مليار درهم.

جدير بالذكر أن محطة المنتجات الغذائية والزراعية في ميناء جبل علي التابع لموانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات رسخت مكانة دبي كبوابة رئيسة للتجارة العالمية في قطاع المأكولات والمشروبات حيث تمتد مساحة هذه المحطة على أكثر من مليون متر مربع ويصل عمق قناتها المائية إلى 16 مترًا ما يسمح بشحن البضائع على نطاق واسع.