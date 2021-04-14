14 قتيلا إثر انفجار عبوة ناسفة في حافلة بالصومال

قُتل 14 شخصا وأصيب 4 آخرون، الأربعاء، جراء انفجار لغم أرضي في حافلة على مشارف مقديشو، عاصمة الصومال.
وقال عبد الكريم محمد، مسؤول حكومي في منطقة هيرشبيلي وسط البلاد الجنوبي: "تحققنا من مقتل 14 شخصا وإصابة 4 آخرين بجروح بعدما سارت حافلة صغيرة على لغم أرضي في الطريق بين مقديشو وبلكاد".
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن زرع العبوة الناسفة، إلا أن "أصابع الاتهام تشير إلى ضلوع حركة الشباب التي تنفذ مثل هذه الهجمات ضد القوات الحكومية".
وزادت وتيرة الهجمات التي تنفذها حركة الشباب مؤخرا، لاستغلال الانسداد السياسي في الصومال، وتكبيد الأمن خسائر في الأرواح.
والثلاثاء، قُتل 15 مسلحا من حركة الشباب الإرهابية، في عملية أمنية ببلدة غمبولي بمحافظة شبيلى الوسطى جنوب الصومال.
ووفق إذاعة "صوت الجيش" الرسمية فإن القوات الخاصة المعروفة بـ"دنب" المدربة أمريكيا هي التي نفذت العملية.
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