"الخلية إس".. هتلر حيا في محاكمة ألمانية

يموت الشخص بموت أفكاره؛ لا بمغادرة الروح الجسد؛ فرغم رحيل أدولف هتلر بعد سنوات من الدمار، لا يزال النازيون الجدد يحاولون إعادة نظامه.

وتحاكم محكمة ألمانية في الوقت الراهن مجموعة مكونة من 12 نازيا معروفة إعلاميا بالخلية "إس"، كانت تعمل على الإطاحة بالنظام الديمقراطي وإعادة الإشتراكية القومية؛ أيدلوجية نظام هتلر الذي سقط بنهاية الحرب العالمية الثانية في 1945.

وفي مشهد سيتكرر كثيرا خلال الفترة المقبلة، يحرس 24 عنصر شرطة في قاعة المحاكمة الـ12 نازيا الذين يعرف بعضهم البعض منذ فترة طويلة، ويربطهم الإيمان بالاشتراكية القومية وكراهية المسلمين واليهود.

وبعض هؤلاء المتهمين يحمل وشم للصليب المعقوف أو رقم 88 الذي يشير لاسم هتلر لأن حرف H هو الحرف الثامن في الأبجدية.

وتدور المحاكمة في جناح شديد الحراسة في محكمة شتوتغارت، وهو مكان تاريخي شهد في السبعينيات محاكمة خلية الجيش الأحمر.

وخلال الخمسة أشهر المقبلة، يتعين على المحكمة الإقليمية العليا في شتوتغارت برئاسة القاضي هربرت أندير أن تحسم الأمر: هل كان الـ12 رجلا المنحدرين من 5 ولايات مختلفة يخططون لتغيير النظام في ألمانيا؟ وهل سعوا لإشعال حرب أهلية بهدف إلغاء الديمقراطية وإعادة نظام هتلر؟، وهي الاتهامات التي وجهها لهم الادعاء العام بالفعل.

وتفصيلا، يتهم الادعاء العالم الـ12 شخصا بأنهم يعتنقون فيما بينهم الأيديولوجية الاشتراكية القومية ويسعون لفرضها بالقوة على المجتمع وتأسيس نظام اجتماعي وسياسي على أساس أفكار غير إنسانية.

ووفق لائحة الاتهام، فإن الخلية بدأت باستهداف المساجد في البلدات الصغيرة التي أرادوا تنفيذ هجمات قاتلة فيها، بهدف إشعال فتيل العنف الأهلي ووصولا للفوضى التي يعتبرونها الفرصة السانحة للانقضاض على السلطة.

ويعد المتهم الأول فيرنر إس، البالغ من العمر 55 عامًا ويعمل تاجر خردة، مؤسس ورئيس الخلية التي أعطى لها اسمه الأخير. ونظم فيرنر عدة اجتماعات للخلية، وحدد المهام وفحص الأعضاء المحتملين للتأكد من استعدادهم لاستخدام السلام والقتل.

ويصف إس نفسه بأنه "روح متحررة تميل إلى القومية"، وقال إنه "بدأ منذ منتصف 2019 البحث عن شركاء عبر الإنترنت يشاركونه ايدلوجيته والاستعداد للعنف" حتى استطاع تكوين الخلية.

وكانت المجموعة محترفة لأقصى درجة وأمنت مراسلاتها عبر شفرة سرية وعدم استخدام اسم هتلر أو أي من رموز نظامه في المراسلات، واستبدال أسماء الأسلحة بأسماء أخرى مثل دراجة نارية، سكوتر وغيرها.

لكن السلطات الألمانية استطاعت الإيقاع بالخلية التي وصفتها بـ"المحترفة"، في فبراير شباط 2019، ويقبع جميع أفرادها في السجن.