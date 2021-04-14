بصاروخين.. استهداف معسكر تركي في نينوى العراقية

أعلنت وسائل إعلام عراقية، الأربعاء، استهداف معسكر تابع للجيش التركي في مدينة نينوى العراقية بصاروخين.

ونقلت قناة السومارية نيوز" عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه- قوله إنه تم استهداف معسكر تابع للجيش التركي في نينوى بصاروخين.

وقال المصدر الأمني إن "المعسكر يتواجد فيه جنود أتراك في بعشيقة"، مؤكداً "إصابة مدني خلال القصف".

وطبقًا لسجلات وزارة الدفاع العرقية، انتهكت تركيا الأراضي العراقية ومجالها الجوي 3.356 مرة ما بين 1 أغسطس/آب عام 2017، و15 ديسمبر/كانون الأول عام 2018، بمتوسط يقرب من 7 انتهاكات في اليوم الواحد.

وازداد عدد الانتهاكات إلى 3.523 مرة بين 1 ديسمبر/كانون الأول عام 2018، و4 ديسمبر/كانون الأول عام 2019، بمتوسط يومي حوالي 10 انتهاكات

.وخلال خطاب إلى مجلس الأمن في 16 يونيو/حزيران عام 2019، قال السفير محمد بحر العلوم، مندوب العراق لدى الأمم المتحدة، إن القصف التركي للأراضي العراقية ووجود قوات تلك الدولة هناك بحجة حماية أمنها القومي، يمثل انتهاكا لسيادة بغداد، ومبادئ حسن الجوار ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي