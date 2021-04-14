وزير الدفاع الأمريكي: أنجزنا مهمتنا بنجاح في أفغانستان

قال لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، إن جيش بلاده أنجز مهمته بنجاح في أفغانستان، وحان الوقت لبدء مرحلة جديدة بين البلدين.
من ناحية أخرى، طالب وزير الدفاع الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، روسيا باحترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد الأربعاء، أن الوقت قد حان لإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، في إشارة إلى أفغانستان.
وأضاف بايدن، في مقتطفات من خطاب سيلقيه حول أفغانستان، أن "الولايات المتحدة ستدعم الحكومة الأفغانية لكنها لن تنخرط في عمليات عسكرية".
من جانبه، قال حلف شمال الأطلسي في بيان، الأربعاء، إن الحلفاء وافقوا على البدء في سحب قواتهم من أفغانستان بحلول الأول من مايو/أيار.
وقالت الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف "الحلفاء قرروا أننا سنبدأ في سحب قوات مهمة الدعم الحازم بحلول الأول من مايو.. نعتزم الانتهاء من سحب جميع القوات الأمريكية وتلك التابعة لمهمة الدعم الحازم خلال بضعة أشهر".
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