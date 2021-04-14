مساعدات ولقاح كورونا.. الحريري يصل موسكو في زيارة مهمة

وصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، سعد الحريري، مساء الأربعاء، موسكو، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس فلاديمير بوتين.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب الحريري أن "حفل استقبال رسمي أقيم له في مطار موسكو، وكان على رأس مستقبليه الممثل الخاص للرئيس بوتين في بلدان الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، والسفير اللبناني شوقي أبو نصار، ومبعوثه لموسكو، جورج شعبان".

ومن المقرر أن يلتقي الحريري في موسكو، بوتين، ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ومسؤولين آخرين، وفق موقع روسيا اليوم الروسي.

وكان جورج شعبان كشف الثلاثاء أن الحريري يعتزم طلب مساعدة اقتصادية من روسيا، مبينا أن الطلب يتعلق بإعادة إعمار مرفأ بيروت وبناء محطات لتوليد الكهرباء، إضافة إلى توريدات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ولم تكشف لبنان عن مدة زيارة الحريري.

وتشهد لبنان أوضاعا اقتصادية في غاية الصعوبة، وشلل سياسي إثر تعطل تشكيل حكومة الحريري منذ أكتوبر تشرين أول الماضي.