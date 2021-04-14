ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي. أطلقت نوكيا هاتفيها G10 وG20 الجديدين بميزة وقت التشغيل الطويل للبطارية، والذي يصل لـ3 أيام، وهو الوقت الأطول لأي هاتف ذكي من نوكيا. أطلقت شركة كرييتف تكنولوجي السماعة SXFI AIR GAMER الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب. فرض مجلس حماية المنافسة التركي، الأربعاء، غرامة جديدة على شركة "جوجل" الأمريكية تزيد على 296 مليون ليرة (بنحو 36.65 مليون دولار). فتح الاتحاد الأوروبي، تحقيق بحق عملاق التكنولوجيا الأمريكي" فيسبوك"، بسبب تسرب بيانات أكثر من نصف مليار مستخدم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للتكنولوجيا.. عودة نوكيا وملاحقة جوجل وفضيحة فيسبوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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