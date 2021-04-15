عبير موسي: الإخوان تقود تونس للهاوية والإفلاس

قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، الأربعاء، إن حركة النهضة الإخوانية تبيع تونس وتقودها إلى الهاوية والإفلاس.
وأوضحت موسي في تصريحات صحفية "تعيين شخص محسوب على حركة النهضة مديرًا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء يكشف عن إرادة للهيمنة على الإعلام وتكميم المعارضة".
وتابعت "تونس على حافة الإفلاس نتيجة الخيارات الاقتصادية الكارثية للإخوان منذ توليهم السلطة".
وأضافت "حركة الإخوان تقود تونس إلى الهاوية وتبيع البلاد وتضر بسيادتها".
موسي قالت أيضا: "يجب على جميع القوى السياسية التونسية مقاطعة حركة الإخوان والتركيز على تكوين أغلبية برلمانية وحكومة متحررتين من هيمنتها".
ومضت قائلة "رئيس الحكومة "هشام المشيشي" رهينة لدى حركة الإخوان وينفذ توجيهاتها بحذافيرها".
ويرفض صحفيو وكالة الأنباء التونسية تعيين كمال بن يونس، مديرا عاما للمؤسسة، مرجعين ذلك إلى أن الأخير محسوب على حركة النهضة الإخوانية.
ودعما لموقفهم، بدأ الصحفيون اعتصاما منذ الأسبوع الماضي بمقر المؤسسة.
وتعيش تونس منذ شهرين أزمة سياسية غير مسبوقة، بعد رفض الرئيس التونسي قيس سعيد قبول وزراء التعديل الحكومي الذي أجراه المشيشي بدعم من النهضة، في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، متهمًا أربعة وزراء من مجموع 11 بالفساد وتضارب المصالح.
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