ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز الأحداث في قطاع السيارات الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة. كشفت شركة مانسوري النقاب عن نسختها المعدلة Ghost المعتمدة على الأيقونة البريطانية رولز رويس Ghost. تستعد شركة هيونداي لإطلاق سيارة عائلية توفر لركابها أفضل مواصفات الرفاهية كما في مركبات Honda Odyssey و Buick GL8 الحديثة. أجرت شركة سكودا تجديدات على أيقونتها كودياك Kodiaq، التي تعد أول وأكبر موديل SUV في باقة الشركة التشيكية. تسير صناعة الدراجات النارية نحو تعزيز الأمان لقائدي الدراجات، والحفاظ على البيئة من خلال تطوير دراجة كهربائية بوقود الهيدروجين.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسيارات.. سكودا "كودياك" وظهور "هيونداي كستو" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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