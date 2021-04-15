موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. تعافي"بوينج" و"الفضائية" للعامة

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

حققت شركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينج" زيادة في أعداد تسليمات طائراتها بنسبة 30.5% خلال أول 3 شهور من 2021.

أكد معرض سوق السفر العربي، أن النسخة الحية، من معرضه السنوي لهذا العام ستنطلق في موعدها المحدد بدبي.



اشترى المئات تذاكر لهم وبدأوا التدريبات على الرحلة الحلم: تمضية دقائق أو أيام قليلة خارج نطاق الجاذبية في الفضاء.

يأمل عشاق الرحلات البحرية بأمريكا في أن يتاح لهم السفر مجدداً على متن السفن بعدما حرمتهم الجائحة من التمتع بذلك عاماً كاملاً.

مددت أبوظبي إعفاء المنشآت الفندقية من الرسوم السياحية ورسوم البلدية حتى 30 يونيو، كجزء من حزمة المسرعات التنموية الاقتصادية.

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء 14 أبريل 2021، نحو 38 رحلة دولية وداخلية، بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية.

يختصر مركز قيادة مكافحة الأوبئة المركزي اعتبارا من غد الخميس فترة الحجر الصحي لأفراد طواقم طائرات الخطوط الجوية التايوانية.

