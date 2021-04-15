أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس، تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثي، باتجاه جازان جنوب غربي المملكة.
يأتي ذلك بعد وقت قصير من تدمير التحالف 3 طائرات مسيرة أطلقتها مليشيا الحوثي أيضا، باتجاه جازان.
وقال التحالف العربي في بيان، إن مليشيات الحوثي ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين، مؤكدا اتخاذه إجراءات عملياتية لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.
ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، وأكدت أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التحالف يدمر صاروخا حوثيا استهدف جازان السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع العين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.