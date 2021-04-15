تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 15 أبريل 2021

ارتفع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 15 أبريل/نيسان 2021، في البنوك، مع بداية شهر رمضان المبارك.

وشهدت التعاملات المصرفية، تراجع متوسط العملة المصرية، اليوم الخميس، أمام الدينار الكويتي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، فيما استقرت أمام الريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

سعر اليورو في مصر

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 18.69 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.60 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على أسعار اليورو في 23 بنكا، زاد متوسط سعر اليورو إلى نحو 18.67 جنيه للشراء و18.83 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند نحو 18.71 جنيه للشراء، و18.84 جنيه للبيع، في بنكي المصرف العربي الدولي، والأهلي الكويتي.

بينما جاء أقل سعر لشراء اليورو في بنك عودة، عند نحو 18.56 جنيه للشراء، و18.76 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 18.66 جنيه للشراء، و18.82 جنيه للبيع.

أول سيارة كهربائية مصرية

وكشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام المصري، الثلاثاء، عن موعد بدء تصنيع أول سيارة كهربائية في بلاده، محددا تكلفتها.

وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه يتوقع بدء إنتاج السيارة "نصر E70" الكهربائية بالكامل في منتصف عام 2022.

ووفق بيان وزارة قطاع الأعمال تبلغ التكلفة التشغيلية للسيارة E70 على مدى 300 ألف كيلومتر 200 ألف جنيه (13 ألف دولار).

أسعار الدولار والإسترليني

وواصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، الاستقرار اليوم الخميس، عند نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.51 جنيه للشراء، و21.66 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.48 جنيه للشراء، و21.62 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وظل متوسط سعر الريال السعودي لدى المركزي المصري، اليوم الخميس، ثابتا عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وواصل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، الاستقرار لدى المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.



فيما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، إلي نحو 51.83 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.76 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.

استقرار التضخم

واستقر التضخم في مصر خلال الشهر الماضي، مع توقعات بارتفاعه خلال شهر رمضان المبارك، الذي يصاحبه زيادة الطلب.

وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الخميس، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن استقر عند 4.5% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي، وهو نفس المعدل المسجل في فبراير/شباط السابق له.

وحسب رويترز، بلغت نسبة تضخم الأسعار في مارس/آذار الماضي، نحو 0.6% مقارنة مع الشهر السابق، ارتفاعا من نحو 0.2% في فبراير/شباط الماضي.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي لا يشمل الأسعار شديدة التقلب مثل أسعار المواد الغذائية، ارتفاعا طفيفا إلى 3.7% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي من 3.65 % في الشهر السابق له.