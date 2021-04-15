سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 15 أبريل 2021

واصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، استقراره اليوم الخميس 15 أبريل/نيسان 2021، في البنوك، في أوائل شهر رمضان المبارك.

وشهدت التعاملات المصرفية، استقرار متوسط الجنيه المصري، اليوم الخميس، أمام الريال السعودي والدرهم الإماراتي، فيما تراجع أمام الدينار الكويتي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني.

سعر الدولار في مصر

وظل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، مستقرا اليوم الخميس، عند نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 للبيع.

ووفق مسح "دوت الخليج الإخبارية" على الأسعار في 29 بنكا، اليوم الخميس، سجل متوسط سعر الدولار، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر الدولار أعلى سعر عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي فقط.

فيما هيمن سعر الدولار عند نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، في 24 بنكا، منها البنك التجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والبركة، والأهلي المتحد، والمشرق، وقناة السويس.

بينما استقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر ( أكبر بنكين حكوميين) عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

التعويضات المطلوبة من "إيفر جيفن"

قالت هيئة قناة السويس، الأربعاء، إن تحقيقات جنوح السفينة "إيفر جيفن" لا تزال مستمرة، وتمضي بالتوازي مع سير مفاوضات التعويضات.

يأتي ذلك ردا على إعلان شركة "شوي كيسن" اليابانية المالكة لسفينة "إيفر جيفن"، بأنه يتفاوض مع السلطات المصرية بعدما طالبته بسداد تعويضات بقيمة 900 مليون دولار.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، في بيان: "التحقيقات جارية وتمضي بالتوازي مع سير المفاوضات".

وأكد ربيع أن المفاوضات تهدف إلى الوصول إلى اتفاق يلائم كافة الأطراف وهو الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت.

ودعا ربيع إلى انتظار نتائج التحقيقات والمفاوضات، مشددا على أنه لن يتم الكشف عن أية تفاصيل تتعلق بها حتى يحين الوقت المناسب، منعا للتأثير على سير التفاوض.

كما أكد التزام قناة السويس الكامل بالإعلان عن كل ما هو جديد بهذا الشأن.

أسعار اليورو والإسترليني

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 18.69 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.60 جنيه للشراء، و18.72 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، إلى نحو 21.51 جنيه للشراء، و21.66 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.48 جنيه للشراء، و21.62 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وظل متوسط سعر الريال السعودي لدى المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وواصل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، الاستقرار لدى المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، إلي نحو 51.83 جنيه للشراء، و52.23 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.76 جنيه للشراء، و52.22 جنيه للبيع.

فاتورة استهلاك رمضان

يرتفع حجم استهلاك المصريين للسلع الغذائية في رمضان من كل عام بمعدلات كبيرة مقارنة بباقي شهور السنة.

وقدر جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين المصرية قيمة استهلاك السلع الغذائية خلال الشهر الفضيل بنحو 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار).

ويعكس هذا الرقم تصاعدا ملحوظا في فاتورة الاستهلاك في شهر رمضان هذا العام عن الأعوام السابقة، إذ كانت لا تتجاوز 70 مليار جنيه (4.47 مليار دولار) في 2020، وقرابة 50 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) في 2019.