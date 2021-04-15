بيتكوين تحافظ على القمة والدولار يعلن فشله

استقرت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بالقرب من الذروة القياسية التي سجلتها أمس الأربعاء عند 64895.22 دولار.

وجاء ذلك مع أول ظهور لمنصة كوينبيز للعملات الرقمية على ناسداك عبر إدراج مباشر، لتسجل العملة الرقمية الأكثر شعبية في العالم (بيتكوين) نحو 63250 دولارا في أحدث تداول.

وهبط الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في أربعة أسابيع مقابل العملات الرئيسية الأخرى اليوم الخميس مع تراجع عائدات الخزانة بعد ارتفاعها الشهر الماضي، إذ يزداد المستثمرون اقتناعا بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة متدنية لبعض الوقت.

وهبط الروبل الروسي أكثر من 1% إلى 76.65 للدولار بفعل تقارير ذكرت أن الولايات المتحدة ستعلن عن عقوبات على موسكو قريبا ربما اليوم الخميس بسبب ما قيل عن تدخلها في الانتخابات ونشاطها الخبيث على الإنترنت.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات أخرى، إلى أدنى مستوى منذ 18 مارس/آذار مسجلا 91.535 في الجلسة الأوروبية قبل أن يتعافى ليصبح مستقرا بالأساس عند 91.590.

وصعد اليورو وصولا إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 1.1990 دولار، مسجلا أعلى مستوى منذ الرابع من مارس/آذار، قبل تداوله بتغير بسيط عند 1.19735 دولار.

وجرى تداول الدولار عند 108.87 ين بعدما بلغ أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 108.755 أمس الأربعاء.

وتراجعت عائدات السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.6165% في التداولات الأوروبية، نزولا من ذروة 14 شهرا عند 1.776% التي بلغتها في أواخر مارس آذار، مما قلص جاذبية عوائد الدولار.

ساعدت تأكيدات متكررة من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي بأنهم سيبقون أسعار الفائدة منخفضة في استقرار السندات الأمريكية، خاصة في السوق قصيرة الأجل.

وأدى تراجع الدولار أيضا لدعم العملات المرتبطة بالسلع الأولية. فقد ارتفع الدولار الأسترالي بما يصل إلى 0.7754 دولار اليوم الخميس للمرة الأولى منذ 23 مارس/آذار بعدما صعد واحدا بالمئة في اليوم السابق الذي شهد خروجه من نطاق تداوله الضيق على مدار الأسابيع القليلة الماضية.

وصعد الدولار النيوزيلندي أيضا إلى ذروة ثلاثة أسابيع عند 0.7174 دولار.