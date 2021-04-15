وزير خارجية أمريكا يفاجئ أفغانستان بـ"زيارة الانسحاب"

وصل وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، الخميس، أفغانستان في زيارة غير معلنة لمناقشة خطة الانسحاب العسكري.
ومن المقرر أن يعرض بلينكن على الحكومة الأفغانية خطة إدارة جو بايدن لسحب كل القوات الأمريكية بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل في الذكرى العشرين لهجمات 2001.
ويلتقي بلينكن الرئيس الأفغاني أشرف غني فضلا عن مسؤولين أمريكيين متمركزين في أفغانستان لبحث انسحاب القوات الأمريكية.
ولم يعرف على الفور مدة زيارة وزير الخارجية الأمريكي لأفغانستان.
وأعلن بايدن، الأربعاء، إنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة؛ في إشارة إلى أفغانستان، وسحب القوات الأمريكية.
وقال بايدن إن "الولايات المتحدة ستدعم الحكومة الأفغانية لكنها لن تنخرط في عمليات عسكرية".
فيما قال حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بيان، الأربعاء، إن الحلفاء وافقوا على البدء في سحب قواتهم من أفغانستان بحلول الأول من مايو/أيار.
وأوضح الحلف "الحلفاء قرروا البدء في سحب قوات مهمة الدعم الحازم بحلول الأول من مايو.. نعتزم الانتهاء من سحب جميع القوات الأمريكية وتلك التابعة للمهمة خلال بضعة أشهر".
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