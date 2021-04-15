نائب تونسي للإخوان: خونة وفسدة وتجار دين

اتهامات من كل جانب ورفض شعبي متزايد يضيق الخناق على إخوان تونس في تطورات تشي بأفول وشيك للفرع الإرهابي.

منجي الرحوي، النائب التونسي المستقل بمجلس نواب الشعب (البرلمان)، خاطب الكتل النيابية الإخوانية قائلا: "أنتم عنوان الخيانة في هذه البلاد".

وجاءت كلمة الرحوي خلال جلسة عامة عقدها البرلمان، الخميس، لمناقشة مشاريع قوانين قروض وتعديل قانون المحكمة الدستورية.

الرحوي خاطب نواب النهضة الإخوانية وحزبهم، معتبرا أنهم "عنوان الفساد والتنكر للوطن" كما أثبتته سنوات حكمهم العشرة منذ 2011 وسياساتهم السرطانية المدمرة.

وطرح النائب طلب التعويضات ( التعويض عن سنوات السجن في زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ) الذي تقدم به زعيم الإخوان ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وقال عن ذلك، متوجها للإخوان: "لا يمكن لكم وأنتم تجار الدين وسماسرة السياسة والمال أن تطالبوا بأي تعويضات خصوصا أن الشعب الذي فقرتموه يجوع اليوم بسبب سياسات حكومتكم الفاشلة".

حكومة المشيشي كما أكد منجي الرحوي هي "حكومة بيع البلاد ورهن الوطن وخيانته، لم ولن تنجح باعتبارها حكومة سمسرة ومكافآت للموالين للإخوان".

وقبل ساعات، كتب الرحوي تدوينة عبر موقع فيسبوك، يقول فيها إن الوحدات الأمنية حذرته من ترصد إرهابي يستهدفه.

وأوضح أن الأمن أعلمه أن مجموعات إرهابية تترصد بدقة تحركاته بمسقط رأسه في محافظة جندوبة شمال غربي تونس.

واعتذر الرحوي عن التزاماته بمسقط رأسه، موجها نداء للتونسيين بمواصلة العمل على الذود عن الوطن من خونته الإخوان، بحسب تدوينته.

ويتمتع الرحوي بحماية أمنية منذ سنوات نظرا للتهديدات التي طالت سلامته عقب اغتيال شكري بلعيد.

