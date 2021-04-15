شبح الإخوان.. رئيس تونس يفتح ملف الأموال المشبوهة

تحدث الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس، حول الأموال المشبوهة؛ ليزيح الستار عن ملف يحاول إخوان البلاد التعتيم عليه للنفاذ من مسؤوليته.

وفي مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أكد سعيد أن أموالا غير شرعية تدخل إلى تونس.

وأضاف، خلال لقاء جمعه بمحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أن "ثقافة النزاهة ونظافة اليد لا يتقاسمها العديد من التونسيين" في تلميح للإخوان الذين يتداول الإعلام المحلي والعالمي ملفات أموالهم الفاسدة وحجمها الضخم.

قطيعة تامة بين الكلام والواقع تحدث عنها سعيد الذي قال إن التونسيين يعلمون من المسؤول عن وضع تونس المالي المتدهور والقادر على تجاوز أزمته والقضاء على المنتفعين من أزماته.

الرئيس التونسي أكد أنه على علم بـ"تحركات البعض في الخارج باسم الدولة التونسية دون أن يكون لهم التفويض من الرئاسة لفعل ذلك"، دون تفاصيل أكثر.

وأشار إلى أن تونس والتونسيين لا يتسولون ولا يحتاجون أموال التسول لأن البلاد ثرية، إلا أن البعض يتلاعب بمقدراتها منذ سنين ويصنع الأزمة تلو الأخرى وتكفي الإرادة الحقيقية والنزاهة لتحقيق انتظارات التونسيين.

وتابع: "أعلم جيدا جملة أرقام حول أموال تدخل تونس عبر مسالك غير شرعية"، موضحا أن "الجهات التي تتحرك في الخارج وتحاول إذلال الشعب التونسي معلومة من الجميع"، في إشارة واضحة إلى الإخوان وأزلامهم من السياسيين والإداريين العاملين في الدولة التونسية ومؤسساتها.

وتحدث سعيد عن لقاءات نفذتها هذه الجهات مع أطراف دولية (لم يحددها)، مؤكدا علمه بكل ما يحاك ضد تونس وشعبها.

ووفق الرئيس التونسي، فإن المرحلة الصعبة التي تعيشها تونس وفق الأرقام التي يقدمها البنك المركزي لن تتواصل طويلا، لافتا إلى المعلومات المالية المغلوطة التي يتم تداولها في الإعلام الإخواني، والتي توظفها جهات سياسية تسوق للأزمة وتنتفع منها، في إشارة دائمة إلى الإخوان وحلفائهم.