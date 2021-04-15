الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على مطار أربيل وتدعو لخفض التصعيد

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق، أمس الأربعاء.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، في بيان لها، إلى خفض التصعيد وضبط النفس والابتعاد عن أي سلوك يمكن أن يهدد الاستقرار في المنطقة.

وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

واستهدف هجوم بطائرة مسيرة، مساء أمس الأربعاء، مطار أربيل الدولي، أقصى شمال العراق.

وأعلن بيان لوزارة داخلية إقليم كردستان العراق أن أسباب دوي الانفجار الذي سُمع هذه الليلة في مطار أربيل الدولي ناتج عن فعل طائرة مسيّرة تحمل مادة /تي.إن.تي/ شديدة الانفجار.