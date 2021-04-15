جنرال أمريكي يستبعد غزو روسيا لأوكرانيا "قريبا"

قال قائد القوات الأمريكية في أوروبا الخميس، إن خطر قيام روسيا بغزو أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة القادمة يتراوح ما بين ضعيف إلى متوسط.

وأضاف الجنرال، تود والترز، في رده على سؤال أحد النواب بشأن فرص وقوع غزو خلال تلك الفترة إن احتمال حدوث ذلك "ضعيف إلى متوسط".



وتابع والترز، أن فرص وقوع غزو بعد الأسابيع القليلة القادمة تعتمد على عدة عوامل لكن بناء على مسار واستعداد القوات الروسية حاليا فإن هذا الاحتمال سيتراجع.

وأبلغ اثنان من قادة المخابرات الأمريكية، في وقت سابق الخميس، الكونجرس بأنهما يعتبران التحركات العسكرية الروسية الحالية قرب أوكرانيا "استعراضا للقوة".

وقال مدير وكالة استخبارات الدفاع ومدير وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) للجنة المخابرات بمجلس النواب إن الوكالتين تراقبان التحركات الروسية.

وأضاف وليام بيرنز مدير (سي.آي.إيه): "علينا جميعا أن ننظر إلى هذا الحشد العسكري بمنتهى الجد".

وحشدت موسكو عشرات الآلاف من الجنود عند حدود هذه الجمهورية السوفيتية السابقة التي تطمح للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وانتقدت كييف والدول الغربية في الأيام الأخيرة موسكو لإرسالها قوات إلى الحدود الأوكرانية والقرم، شبه الجزيرة التي ضمّتها روسيا، في وقت تدور مواجهات مسلحة دامية مع الانفصاليين الموالين لروسيا بشكل شبه يومي.

وكان بايدن طالب الثلاثاء، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"خفض التوترات" المتصاعدة مع أوكرانيا، لينضم بذلك إلى مجموعة دول غربية نددت بحشد موسكو قواتها عند الحدود الأوكرانية، الأمر الذي أثار حفيظة حلف شمال الأطلسي.