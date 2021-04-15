أوكرانيا تصعد وتطالب مجددا بالانضمام للناتو

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بضم بلاده للناتو في ظل التهديد الروسي، وحث الأوروبيين على ترجمة "الأقوال لأفعال".

وفي مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، مساء الخميس، قال زيلينكسي، الذي من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة في اجتماع تنضم إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عبر الفيديو، "لا يمكننا البقاء إلى أجل غير مسمى في غرفة انتظار الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".



وأضاف "حان الوقت للإسراع ولدعوتنا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي"، مستنكرا ما قال إنّه "عدوان عنيف" لروسيا على بلاده.

وقال "إذا كان الاتحاد الأوروبي وإيمانويل ماكرون يعتبروننا حقا عضوا في الأسرة الأوروبية، فعليهما التصرف وفقاً لذلك، حان الوقت للتوقف عن الحديث واتخاذ القرارات".

وتابع "إذا كنا ننتمي إلى نفس الأسرة، فعلينا أن نعيش معا. لا يمكننا البقاء مثل خطيبين إلى الأبد، علينا إضفاء الطابع القانوني على علاقاتنا وإنجاب الأطفال، أي من وجهة نظر مجازية، علينا التطلع إلى مستقبل مشترك".

وأعرب الرئيس الأوكراني عن أسفه لأن نظيره الفرنسي يتمتع ب"علاقات أفضل" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مقارنة به، "خاصة في هذا الوقت الذي تحتاج فيه أوكرانيا حقا إلى دعم أوروبي".