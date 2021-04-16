أسعار النفط تواصل التحليق.. الربح عنوان 4 جلسات متتالية

ارتفعت أسعار النفط، لذروة جديدة خلال 4 أسابيع، لتواصل أرباحها للجلسة الرابعة على التوالي في تعاملات الخميس.

وتدعمت أسعار النفط من بيانات إيجابية للاقتصاد الأمريكي، وتوقعات زيادة الطلب من وكالة الطاقة الدولية و"أوبك"، بينما تتعافى الدول من جائحة "كوفيد-19".

أعلى سعر في شهر

وحسب رويترز، بعد صعودها نحو 5% أمس الأربعاء، زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 36 سنتا بما يعادل 0.5% في تعاملات الخميس، ليتحدد سعر التسوية عند 66.94 دولار للبرميل.

في حين تقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 31 سنتا أو 0.5% ليغلق على 63.46 دولار.

وتلك أعلى أسعار إقفال لخامي القياس العالميين، منذ 17 مارس/آذار الماضي، وذلك لليوم الثاني على التوالي، مواصلين مكاسبهما للجلسة الرابعة على التوالي للمرة الأولى منذ فبراير/شباط الماضي.

انتعاش مبيعات التجزئة الأمريكية

وقال جيم ريتربوش، رئيس "ربتربوش، وشركاه" في جالينا بولاية إلينوي، إن " النفط بدأ يتكامل مع صعود الأسهم ويتلقى مزيدا من الدعم من تراجع الدولار".

وانتعشت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في مارس/آذار الماضي، مع تلقي الأمريكيين مزيدا من شيكات الإغاثة من الجائحة بينما يسمح التطعيم ضد "كوفيد-19"، بعودة أوسع نطاقا للقطاعات الاقتصادية.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، الخميس، إن مبيعات التجزئة ارتفعت 9.8% الشهر الماضي. وعُدلت بيانات فبراير/شباط بالزيادة بما يظهر تراجع المبيعات 2.7% بدلا من 3% في القراءة السابقة.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة مبيعات التجزئة 5.9% في مارس/آذار.