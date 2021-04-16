موجز "دوت الخليج الإخبارية" للسياحة.. تألق "برواز دبي" وانفراجة بلجيكا

ترصد "دوت الخليج الإخبارية" أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي. خففت بلجيكا بعض القيود المفروضة للحد من تفشي جائحة كورونا، وتخطط للسماح بالسفر لغير الضرورة من وإلى البلاد. تسيَر شركة مصر للطيران، اليوم الخميس 15 أبريل 2021، نحو 50 رحلة دولية وداخلية، بعد قرار سابق بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية. يعد "برواز دبي" واحدا من أحدث المعالم الثقافية والترفيهية بالإمارات عبر إطلالات ساحرة لمدينة دبي القديمة والحديثة ضمن برواز واحد. بدأت طيران الإمارات اليوم الخميس، تجارب جواز سفر الاتحاد الدولي للنقل الجوي "أياتا".



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