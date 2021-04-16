الأسهم الأمريكية تقفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق

ارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة الأمريكية، بشكل جماعي، بفضل صعود لأسهم شركات التكنولوجيا.

أغلق المؤشر داو جونز الصناعي، فوق مستوى 34 ألف نقطة للمرة الأولى، الخميس، ليبلغ المؤشر القيادي والمؤشر"ستاندرد آند بورز 500"، ذرى جديدة بفضل صعود أسهم شركات التكنولوجيا.

أعلي مستوي لـ "داو جونز الصناعي"

وحسب رويترز، تدعمت مؤشرات الأسهم الأمريكية، من تراجع عوائد السندات، وبيانات قوية لمبيعات التجزئة الأمريكية في مارس/آذار الماضي.

وتلك هي المرة الثانية هذا الأسبوع التي يسجل فيها "ستاندرد آند بورز 500"، إغلاقا مرتفعا جديدا، بينما تجاوز المؤشر "داو جونز الصناعي"، أعلى مستوى إقفال له السابق المسجل في 9 أبريل/نيسان الجاري.

عمالقة التكنولوجيا

وشملت مستويات الذروة القياسية مؤشر قطاع تكنولوجيا المعلومات، الذي تدعم هو، وقطاع خدمات الاتصالات، بالأداء القوي لأسماء كبيرة، مثل "أبل"، و"مايكروسوفت"، و"فيسبوك".

وقال تيم موراي، إستراتيجي أسواق المال لدى "ت. روي برايس أسوسيتس"، إنه:" رغم ارتفاع التقييمات كثيرا، فإن الثقة كبيرة في أن عمالقة التكنولوجيا يواصلون تحقيق تدفقات سيولة كافية لتبرير تلك التقييمات".

المؤشرات الرئيسية

وارتفع داو جونز الصناعي، بنحو 305.16 نقطة بما يعادل 0.9 بالمئة ليصل إلى 34036.05 نقطة.

وزاد المؤشر"ستاندرد آند بورز"، بنحو 45.79 نقطة أو 1.11% مسجلا 4170.45 نقطة.

وتقدم المؤشر "ناسداك المجمع"، بنحو 180.92 نقطة أو 1.31% إلى 14038.76 نقطة.